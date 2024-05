Ogni giorno 20 migranti arrivano a Trieste, cinque vogliono rimanere a viverci

TRIESTE - Nel primo trimestre di quest'anno dalla rotta balcanica sono arrivate 22 persone al giorno, per un totale di 2073 migranti. I dati sono stati raccolti dalla sezione triestina di International Rescue Committee e diffusi nei giorni scorsi attraverso una nota stampa. Il numero dei richiedenti asilo che l'Irc ha condiviso si riferisce alle persone che l'associazione riesce ad incontrare, ovvero quelli che si fermano in piazza Libertà e dintorni e che l'associazione riesce ad intercettare. Chi non vuole farsi individuare o ha fretta di raggiungere altre destinazioni non finisce nella lista degli arrivi e rimane un fantasma. Negli elementi che l'Irc menziona come degni di nota ci sono il costante aumento dei cittadini provenienti dalla Siria (in totale 258, pari al 12 per cento) e diverse criticità legate alla presentazione delle domande di asilo e, più in generale, nel rapporto con la questura.

Le criticità con la questura

Secondo quanto raccolto dall'Irc e messo nero su bianco nel report, "numerosi nuovi arrivati hanno menzionato problemi nell'accedere fisicamente in questura e nel formalizzare la loro domanda di asilo". Alcune testimonianze raccontano di "mediatori culturali che tentano spesso di indirizzare le persone a presentare la richiesta di protezione altrove" o, ancora, che "negano l'accesso in questura ai migranti senza fornire loro spiegazioni". Inoltre, sempre nel report, si legge che verrebbero attuati alcuni controlli anche sui cellulari, controlli che sembrano "a discrezione" della polizia e non parte di un protocollo ufficiale.

Domande di protezione

La domanda di asilo viene oggi evasa in poco meno di un mese (contro i 70 giorni di media del trimestre precedente), mentre per quanto riguarda donne sole, famiglie e persone in precarie condizioni di salute vi è una priorità che fa sì che la richiesta venga recepita nel giro di qualche giorno. Altro dato significativo - con ogni probabilità il passaparola tra i richiedenti asilo ha già prodotto un qualche risultato - è quello dello svuotamento del Silos. Nel primo trimestre del 2024 all'interno della struttura di prossima vendita la media delle presenze è oscillata tra 80 e 100 persone, di fatto il dato più basso dall'inverno dell'anno scorso.

Nazionalità, sesso e destinazione

Per quanto riguarda le nazionalità al primo posto rimangono le persone provenienti dall'Afghanistan (poco meno di 1000, il 46 per cento, dato in calo), mentre al secondo posto, per la prima volta durante la migrazione, ci sono i cittadini bengalesi (267, il 13 per cento). Al terzo, come già menzionati, i siriani. Calano i pachistani e i turchi. Per quanto riguarda l'età, i bambini rappresentano poco meno del 20 per cento (389 presenze totali), mentre le donne continuano ad essere una presenza marginale (il 6 per cento, 133 donne in totale). In questo caso la nazionalità maggiormente rappresentata è il Nepal. Le famiglie arrivate a Trieste tra gennaio e marzo sono state 42, per un totale di 222 persone (di loro 99 sono bambini). Infine la destinazione: il 24 per cento degli arrivi (497 persone) ha manifestato la volontà di rimanere a Trieste, mentre il 60 per cento di loro vorrebbe raggiungere altri paesi dell'Unione europea.