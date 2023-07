Da Padova per distribuire cibo e vestiti ai migranti in piazza Libertà

Un pasto come quello che consumano i clienti dei due ristoranti che Hadi e Alì Khan hanno aperto a Padova, che portano il nome di Peace & Spice. Questo è stato offerto sabato a coloro che sono giunti in pIazza della Libertà a Trieste dopo avere percorso la cosiddetta rotta balcanica. C'è chi è partito dal Pakistan, chi dall'Afghanistan, ma ci sono anche delle ragazze africane. Hanno venticinque anni e arrivano dal Camerun. «Passare il Mediterraneo? Muore gente nel deserto, lo stesso accade a chi vuol imbarcarsi. In tanti muoiono ancora prima di rischiare di affogare in mare». Dice proprio così, una delle due giovani. Una frase che è una sentenza. Per questo hanno preferito allungare il viaggio pur di evitare i barconi. La maggioranza però arrivano dall'Asia. «Ho vent'anni, in Afghanistan la vita è diventata davvero difficile. E io vorrei proseguire gli studi, ma nel mio paese dove che i talebani hanno preso il potere, questo è diventato molto difficile. Per questo sono partito, ma la mia famiglia è ancora tutta lì e il futuro non promette bene», ci dice con un tono gentile uno di questi giovani.

Anita Godelli è un medico in pensione che ogni giorno arriva in piazza e si occupa di visitare chi arriva fino a qui. Fa parte della Linea d'Ombra, associazione di volontari che si è data come primo obiettivo quello di curare innanzitutto piedi e gambe di queste persone. Sono pieni di ferite, spesso di infezioni che se non vengono curate possono portare a conseguenze gravissime. «Arrivano qui spesso in condizioni davvero preoccupanti ma devono proseguire il loro viaggio, qui sono solo transitanti». Quelli de La Linea d'Ombra provvedono poi a dar loro vestiti puliti e scarpe che arrivano grazie a donazioni da tutta Italia. Nella provincia di Padova impegnati in questo sono quelli de L'Orto di Marco, l'associazione di Abano-Montegrotto che da circa un anno fa spola qui una volta al mese per consegnare ciò che viene raccolto nella nostra provincia. Oltre agli aiuti quelli de L'Orto di Marco coinvolgono realtà anche imprenditoriali come appunto Peace & Spice o la Cooperativa Agricola El Tamiso che dal 1984 è impegnata a promuovere l'agricoltura biologica che fornisce frutta fresca, in particolare questa volta hanno fatto arrivare casse di pere e banane. E non è la prima volta che fanno arrivare frutta di stagione ai cosiddetti migranti. Sabato scorso, 22 luglio, in piazza della Libertà, ma qui la chiamano tutti la piazza del Mondo, Peace & Spice ha distribuito circa 160 pasti ed El Tamiso kg di frutta. Hadi e Alì Khan, i titolari dei ristoranti molto noti a Padova, sono giunti anche loro qui attraverso quel percorso fatto di pericoli e fatica. Sanno cosa si prova.