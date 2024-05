Migranti all'ex mercato in stazione, la destra alza il muro: "No al progetto"

TRIESTE - Questa mattina la IV commissione del Comune di Trieste, presieduta dal forzista Lorenzo Giorgi, si è riunita davanti all'ingresso dell'ex mercato di via Flavio Gioia per un sopralluogo volto a verificare le condizioni della struttura che l'opposizione vorrebbe diventasse un punto di accoglienza di bassa soglia in sostituzione di quello rappresentato dal silos.

Una cinquantina di persone al sopralluogo

Assieme ai commissari consiliari si sono presentate una cinquantina di persone, per la maggior parte rappresentanti di associazioni che si occupano dell'accoglienza, ma anche semplici cittadini. Una situazione di difficile gestione per il presidente Giorgi, che ha evidenziato come le eventuali responsabilità nel caso di infortuni all'interno degli spazi dell'ex mercato sarebbero state imputate a lui. Dopo diverse discussioni, si è deciso di dare la possibilità di visitare la struttura ad un solo membro per associazione.

Laterza: "Due anni fa il sindaco aveva detto sì"

Lo spazio dell'ex mercato si presenta in buone condizioni. Al suo interno sono presenti anche i servizi igienici e le "casette" dell'allora mercato che ha cessato la sua funzione diversi anni fa. La visita ha quindi avvalorato la richiesta delle opposizioni in consiglio comunale di adibire lo spazio per allestirvi il punto di accoglienza. Riccardo Laterza dopo aver stigmatizzato l'assenza dell'assessore Elisa Lodi, ha ricordato che "nel 2022 c'era stato il benestare del sindaco Roberto Dipiazza, in seguito stoppato da Fratelli d'Italia". I meloniani rimangono della stessa idea anche oggi, come dichiarato dal capogruppo di FdI, Marcelo Medau.

Il muro della destra

"Fratelli d'Italia non accetterà mai una soluzione di questo tipo. Noi dobbiamo cercare di bloccare questi arrivi. Non è pensabile che si apra. Gli arrivi a Trieste sono in calo, anche per i controlli che si effettuano ai valichi con la Slovenia, che deve fare la sua parte. Anche perché poi le voci girano e un'apertura di questo genere porterebbe a un aumento degli arrivi. Questo progetto lo abbiamo bloccato una volta e, se necessario, lo rifaremo". Anche per Giorgi l'apertura del punto d'accoglienza in via Flavio Gioia non rappresenterebbe la soluzione in quanto sarebbe opportuno trovare soluzioni di questo genere nei pressi dei valichi confinari.

Aggredito il consigliere Medau

Critico il capogruppo dem, Giovanni Barbo: "E' incomprensibile che un posto del genere non venga utilizzato per dare una sistemazione più dignitosa alle persone oggi al silos e per migliorare la situazione igienico-sanitaria. Se anche il centrodestra ha idee diverse per il futuro a lungo termine dello spazio, oggi ha la possibilità e il dovere di dare una risposta di umanità, che nell'ex mercato avrebbe la soluzione più semplice, anche se temporanea". Da segnalare un episodio increscioso avvenuto verso la fine del sopralluogo. Il consigliere di Fratelli d'Italia Medau è stato aggredito verbalmente e spintonato da un giovane che gli ha dato del nazifascista. Attimi di tensione, con la situazione che fortunatamente è ritornata alla normalità di lì a poco.