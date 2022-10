Accoglienza, decine di migranti in protesta sotto la prefettura

TRIESTE - Dalle 10 di questa mattina una cinquantina di richiedenti asilo si sono concentrati sotto il palazzo della prefettura, in piazza Unità. Il motivo dell'azione è il possesso da parte dei migranti dell'invito a formalizzare la domanda di protezione internazionale e che, per ragioni burocratiche, non sarebbe ancora stato evaso. Da alcune settimane sono centinaia le persone costrette a dormire in strada, nella zona della stazione e del silos. La causa, secondo quanto denunciato da Ics in numerose lettere inviate alla prefettura, sarebbero i mancati trasferimenti organizzati dal Viminale. Oggi, secondo indiscrezioni, dovrebbero liberarsi circa un centinaio di posti nelle strutture dell'accoglienza cittadina. Nel frattempo, gli arrivi dalla rotta balcanica a Trieste continuano.