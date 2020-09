La Rotta non si ferma: rintracciati 57 migranti, una trentina i minorenni

Sono 57 i migranti rintracciati nella zona di Dolina dalla Polizia di Frontiera di Trieste alle prime luci di oggi 14 settembre. Al momento il gruppo è stato distribuiti tra la tenda di Fernetti (33) e la caserma della Polmare (24). Di questi ultimi, 22 risultano minorenni mentre non si ha ancora evidenza dell'età del primo gruppo (anche se è accertata la presenza di minori anche in questo frangente). La quasi totalità delle persone in attesa dei controlli specifici in via di attuazione sono originarie dell'Afghanistan e dal Pakistan e tutti provengono dalla Rotta balcanica.

Tre medici entrati in servizio a Fernetti

Per quanto riguarda la tenda a Fernetti, da mercoledì scorso sono entrati in servizio i tre medici neolaureati in carico al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina. In merito all'odierno rintraccio non è tardata ad arrivare la presa di posizione del Sindacato Autonomo di Polizia di Trieste che, attraverso le parole del segretario provinciale Lorenzo Tamaro, ha reiterato la richiesta di rinforzi da destinare alle attività di contrasto e rilevato il "nulla di fatto" in riferimento alle promesse fatte dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in occasione del vertice in Prefettura della scorsa settimana.

Fenomeno riammissioni

"Stiamo ancora aspettando e non sappiamo nemmeno quale siano le consistenze di questi rinforzi, in termini numerici" ha fatto sapere Tamaro che sostiene come "l’ennesimo rintraccio copioso di oggi ripropone più che mai la necessità che si rivedano gli accordi bilaterali italo-sloveni sulle riammissioni che si stanno rivelando un buon strumento di contrasto al business dell’immigrazione clandestina". Infine, analizzando i dati dell'ultimo fine settimana forniti dal Dipartimento di polizia di Capodistria, si legge che le autorità italiane hanno riconsegnato ai colleghi della vicina Repubblica 20 migranti (18 cittadini pakistani e due di nazionalità bengalese).