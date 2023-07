Topi, uomini e rifiuti: viaggio nel Silos, dove vivono i migranti che nessuno vuole

Vivono con il terrore di essere morsicati dai ratti, abbandonati tra montagne di rifiuti e costretti a fare i conti con condizioni igienico sanitarie da denuncia. Centinaia di persone, migranti provenienti dalla rotta balcanica e per i quali non c’è posto nel sistema di accoglienza, occupano da tempo l’enorme struttura dell’ex Silos, a pochi passi dalla stazione centrale di Trieste. L’immondizia è dappertutto, il viavai di giovani restituisce all’edificio l’immagine di una bolgia. L’odore acre del muro trasformato in orinatoio a cielo aperto si mischia a quello del sudore e del fuoco acceso per cucinare un Biryani di pollo. “Tu pensi che l’Italia ti darà il passaporto così facilmente, non sai niente, pensi solo a mangiare” dice un afghano sulla trentina ad un giovane bengalese che non avrà neanche 18 anni e che trasporta acqua per il suo gruppo. Anche la convivenza, tra i migranti, non è sempre rose e fiori.

Il Silos, un passaggio obbligato

Ognuno porta qualcosa dentro a questo rifugio che in molti considerano luogo di transito temporaneo, ma che da due anni a questa parte ha subito una mutazione significativa: chi non ha un posto dove stare deve passare per il Silos, non c’è niente da fare. È una condizione imprescindibile e divenuta di dominio pubblico tra i migranti e richiedenti asilo. Sono tanti piccoli accampamenti, distribuiti in tutte le parti dell’edificio. La novità dell'ultimo periodo è che in tanti dormono anche al secondo piano. Un buco nel muro, una scala che assomiglia a quelle degli squat bosniaci e di colpo puoi dormire anche sotto le stelle. “Lui è arrivato stanotte, presumo sia africano, ma non so chi è” racconta un ventisettenne che proviene dalla zona al confine tra India e Pakistan. Prende tre medicine per due volte al giorno. “Sono malato" dice mostrando il sacchetto.

"Siamo qui da almeno due mesi"

Anche questo luogo lo è. La capacità di riconoscimento delle cose semplici viene meno. “Che aiuto ci avete portato?” chiede Abdullah. Quando gli diciamo che siamo venuti qui per raccontare le storie di chi viene dimenticato, allora sorride. Parla piano e quasi sottovoce. Lui è uno dei tantissimi pakistani presenti al Silos. “Siamo qui da almeno due mesi” affermano. Il grande temporale di ieri li ha provati, fatto volare alcune tende. “Big problem yesterday night, a lot of rain”. “Prima di venire in Italia ero nell’esercito – mi dice un trentaduenne afghano -, ma quando sono arrivati i talebani sono dovuto fuggire. Ho una moglie e cinque bambini, vorrei poter stare qui in Italia”. Mostrano le foto delle loro vite, passate in villaggi al confine tra Afghanistan e Pakistan. È lì, ma non solo, che risiedono i trafficanti, quelli che prestano migliaia di euro. “Ce ne sono sette otto in ogni posto dove arrivi, in tutta Europa – dice Kamran –, loro ti riconoscono, sanno chi sei e dove ti trovi. C’è poi un agente che ti dà i soldi. Non è una singola persona però”.

Dieci mesi di viaggio per vivere con i topi

Al vertice delle organizzazioni c’è qualcuno, ma loro non li conoscono. “Non abbiamo alcuna informazione su di loro, dove vivono o chi sono”. Ci sono livelli e gerarchie da rispettare, ma anche all’interno del Silos sembra sopravvivere una certa divisione dei compiti o dei ruoli. Qualcuno veste meglio, qualcuno ha scarpe comode, altri indossano ciabatte di plastica trovate chissà come, chissà dove. “Vogliamo vivere qui in Italia” raccontano Sher, Afzal e Imran, rispettivamente di 32, 31 e 21 anni. Per il viaggio hanno speso tra gli otto e i novemila euro. A testa. “Dieci mesi, a piedi, passando per l’Iran, la Turchia, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Croazia e Slovenia”. “Mi sento impotente – dice un ragazzo del Kashmir -, mi mandano avanti e indietro, non so più cosa fare”. L’area del Kashmir è sottoposta da molto tempo ad una tensione tra India e Pakistan. “Mio padre mi ha detto ‘vai in Europa, qui è troppo pericoloso’, perché qui sparano sulle persone”.

Trieste dorme anche di giorno

Nel Silos il viavai è continuo. Alcuni ragazzi accendono un fuoco. Fuori un dipendente delle ferrovie cammina senza voltare lo sguardo. Due turisti sembrano smarriti, davanti alla sbarra sempre alzata che conduce alla struttura. Dal secondo piano del Silos si vedono i treni. Vanno e vengono, anche loro. Partono da est e si dirigono verso l’ovest. “Volete un po’ di succo d’arancia” ci chiedono. Poi sorridono. Nonostante siano qui da mesi, non sembrano aver perso la speranza che qualcuno possa aiutarli. Vivono tra i rifiuti, in una baraccopoli dove anche alcuni carri ferroviari sono diventati luogo di ricovero. Poi iniziano ad uscire. Nessuno si accorge di loro, tranne quando occupano piazza Libertà. Poi, cala la notte e il Silos torna a riempirsi di persone. La notte è il momento della giornata in cui si dovrebbe dormire. Eppure questa città lo fa anche di giorno.