Tra Lega e Pd scintille sui migranti. Fedriga: "Emergenza", Serracchiani: "Propaganda"

Il dibattito sui migranti si scalda e produce botta e risposta tra le parti politiche. Il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga continua nello scontro con il governo centrale parlando di "emergenza" mentre la deputata del Partito democratico contesta la posizione della Lega puntando il dito contro il Carroccio e la "solita propaganda". Nella giornata in cui si sono registrati gli ennesimi rintracci alle porte di Udine e sul Carso a Trieste (sono 35 i migranti fermati tra Basovizza e Duino e non 100, voce circolata in mattinata e smentita da fonti di polizia triestine ndr), davanti all'ex caserma Cavarzerani del capoluogo friulano si è svolta la manifestazione di protesta organizzata dalla Lega.

Alla manifestazione anche leader di CasaPound

Presente alla destra del governatore regionale anche il vicesindaco di Trieste, Paolo Polidori. Nel gruppo di manifestanti è stato avvistato, come riporta Il Piccolo, anche Francesco Clun, leader di CasaPound finito nella bufera dopo il blitz degli scorsi giorni in Consiglio regionale e sospeso dall'incarico di amministrativo che, in virtù di un contratto interinale, svolgeva nella Direzione Salute della Regione.

Botta e risposta tra Lega e Pd

Fedriga ha annunciato che "un operatore dell'ex seminario di Castellerio – struttura dedicata alla quarantena dei migranti – è risultato positivo. Questo pomeriggio effettueremo tamponi a 137 persone". La dem Serracchiani non ci sta e incalza il governatore: "Qualcuno fa propaganda, probabilmente su richiesta del capo visto il calo dei consensi. C’è chi invece si preoccupa del paese in una situazione così grave come quella della pandemia". Ricordando i provvedimenti presi dall'esecutivo giallo-rosso, la deputata ha parlato di temi "importanti che riguardano il Nord. Fedriga non ha un'idea, preoccupandosi solamente dei migranti".