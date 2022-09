Va al parco e picchia due migranti, minorenne denunciato dalla polizia

POSTUMIA (Slovenia) - La polizia di Capodistria ha individuato il sedicenne che, lo scorso 17 settembre in un parco di Postumia, ha picchiato due richiedenti asilo. I due giovani, rispettivamente di 20 e 17 anni, durante l'aggressione avevano riportato brutte ferite alla testa per le quali si era reso necessario l'intervento dei sanitari. Ignote le cause del grave episodio di cronaca, sul quale indagano gli agenti sloveni. Secondo quanto riporta Primorske Novice, il ragazzo sarebbe finito già una volta nel mirino degli agenti a causa di alcuni graffiti comparsi proprio a Postumia. In quel caso erano state prese di mira la scuola elementare e la biblioteca. Il giovane dovrà rispondere del reato di violenza.