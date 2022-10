Centinaia di ultras del Milan verso Zagabria, far west all'autogrill di Duino

"Gli agenti della Polizia stradale stanno indagando per verificare l'ammontare dei danni e di eventuali ammanchi di merce causati da alcune centinaia di tifosi del Milan nell'area di servizio di Duino Sud (Trieste)". A scriverlo è l'Ansa che cita il passaggio di ben nove autobus diretti a Zagabria per la partita di Champions League di stasera contro la Dinamo. "I tifosi - si legge - hanno creato confusione e probabilmente hanno sottratto anche merce, causando danni, e per questo è immediatamente intervenuta sul posto la Polizia stradale che ha avviato indagini".