Il Milite Ignoto avrà la cittadinanza onoraria e una via dedicata

La Giunta Municipale, su proposta del Sindaco Roberto Dipiazza, ha approvato la delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto aderendo così al progetto del Gruppo Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia e sostenuto dall’ANCI per celebrare il centenario della traslazione del Milite Ignoto avvenuta all’Altare della Patria (Roma, 4 novembre 1921), sacello simbolico che rappresenta tutti i caduti e i dispersi in guerra italiani, durante la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Le iniziative

“Ho aderito con convinzione al progetto nella ricorrenza del centenario nella certezza che in queste celebrazioni Trieste occupi un posto di rilievo. La città infatti fu retrovia di una delle zone più cruente del fronte bellico – ha sottolineato il Sindaco Dipiazza - e il suo unirsi all’Italia portò a compimento l’unificazione del Paese. Trieste,oltre ad essere stata decorata con la Medaglia d’Oro al Valor Militare, è il luogo dove visse e morì la madre del Milite Ignoto, Maria Bergamas, la donna che scelse il feretro (fra 11 bare anonime) poi tumulato all’Altare della Patria il 4 novembre 1921. I funerali solenni tra l’altro furono celebrati dal Vescovo di Trieste, Monsignor Angelo Bartolomasi. Tra qualche mese vorremmo far partire perciò una serie di ulteriori importanti iniziative incentrate su questo evento storico per celebrarlo in modo adeguato".

"In questo senso –precisa il Sindaco - la delibera prevede altre iniziative tra cui l’intitolazione al Milite Ignoto di un luogo cittadino, mostre rievocative, cicli di conferenze, proiezioni di filmati d’epoca ed eventi, a favore delle scuole per far conoscere a bambini e ragazzi la storia del Milite Ignoto e per farne comprenderecosa rappresenti nella memoria nazionale. Verrà inoltre illuminatocol Tricolore un luogo altamente simbolico della città e sarà esposto sul Palazzo del Municipio uno striscione celebrativo del centenario”.

Il progetto del Gruppo Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia,sostenuto dall’ANCI, si propone di riconoscere in ogni luogo d’Italia la paternità del Caduto che con la ‘cittadinanza onoraria’ diventerà così cittadino di tutta l’Italia, entrando a far parte dei simboli che appartengono alla nostra identità nazionale. La storia del Milite Ignoto risale all’agosto 1921 (legge n.1075 dell’ 11 agosto 1921) con l’approvazione da parte del Parlamento a Roma della tumulazione poi avvenuta il 4 novembre 1921 all’Altare della Patria. Il viaggiò attraverso l’Italia del ‘Treno dell’Eroe’ che toccò numerose stazioni vide una grande e commossa partecipazionepopolare diventando uno dei momenti spiritualmente più alti della storia del nostro Paese.