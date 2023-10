Topi in un asilo comunale, evacuato l'edificio

TRIESTE - All'interno della scuola materna Millebimbi di via dei Mille sono stati visti alcuni topi e per questo motivo le famiglie sono state avvisate della urgente necessità di andare a prendere i bambini. L'edificio, secondo quanto si apprende, verrà sottoposto a disinfestazione. Un primo intervento, sempre secondo fonti di TriestePrima, sarebbe già stato messo in atto, spostando nel giardino esterno la gestione dei pasti. "Ci hanno chiamato per venire a prendere i bimbi" queste le testimonianze di alcuni genitori che confermano la gravità della situazione. "Nella giornata di oggi è peggiorata - così un genitore -, sono stati visti topi anche nelle classi e nelle aree gioco". Durante la giornata dovrebbe esserci un sopralluogo degli uffici comunali. Interpellato a tal proposito, l'assessore alla Scuola Maurizio De Blasio ha detto che "nei prossimi giorni partirà l'attività di pulizie e le azioni necessarie alla disinfestazione. Nel frattempo i bimbi sono stati spostati in altre cinque strutture della città. Faremo sicuramente il punto della situazione nei prossimi giorni per capire quali altri accorgimenti dovranno essere messi in campo".