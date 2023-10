In manette lo skipper di Maxi Jena, Radonjić accusato di narcotraffico

TRIESTE- L'accusa è pesante e rischia di farlo finire davanti ad una corte degli Stati Uniti d'America, anche se lui si difende e sostiene l'omonimia con un altro narcotrafficante. Il trentatreenne Miloš Radonji?, skipper di Maxi Jena, è finito in carcere dopo il mandato di cattura internazionale emesso da oltreoceano per le ipotesi di reato di traffico di droga e riciclaggio di denaro. La notizia è stata diffusa da Il Corriere della sera. Nel dettaglio, il traffico di cocaina sarebbe stato scoperto dopo "anni di indagini" scrive il Corsera. Radonji? è finito in manette lo scorso venerdì 6 ottobre, a 48 ore dalla Barcolana, mentre si trovava fuori dall'albergo. Lui si è difeso dicendo agli agenti della questura giuliana che il suo è un caso di omonimia.

Un cognome molto diffuso

Basta fare qualche ricerca online per trovare il cognome Radonji? associato al traffico di droga gestito in Montenegro e agli scontri tra i diversi gruppi mafiosi dell'Adriatico orientale. Secondo l'accusa dell'Homeland Security Investigations il montenegrino sarebbe una delle persone al vertice di una Transnational Criminal Organization, ovvero una organizzazione criminale transnazionale, di cui però nessuno pubblica il nome. Nel giugno del 2016 tale Milos Radonij?, "membro di uno dei clan mafiosi di Cattaro" (così indicato dal network investigativo Organized Crime and Corruption Reporting Project) è vittima di diversi agguati. La prima settimana di giugno ignoti gli sparano (senza "beccarlo") due volte in due giorni, mentre alla fine del mese di maggio rimane ferito in una sparatoria. All'epoca dei fatti lo skipper di Maxi Jena avrebbe avuto 26 anni, ma di questa notizia nei media occidentali non vi è traccia e non è detto che fosse il velista.

L'estradizione

L'indagine degli Usa si basa su intercettazioni, messaggi criptati e si era focalizzata sul tentativo di portare in Europa oltre due tonnellate di "coca" dall'Ecuador e dalla Colombia, operazione dove Radonijc avrebbe recitato il ruolo di coordinatore e pianificatore del trasporto. Per gli Stati Uniti il montenegrino è un soggetto molto pericoloso, per questo motivo oltre all'arresto ne chiedono l'estradizione. E' stata la Corte d'appello triestina a convalidare l'arresto e a sottolineare, dopo le verifiche, che il caso di omonimia non c'è e che sarebbe lui il temuto narcos. Ora si aspettano le conclusioni del procedimento per l'estradizione. [continua]