Sindaco Cisint: "ho ricevuto minacce di morte"

MONFALCONE - Minacce sarebbero state rivolte all'indirizzo del sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. Si tratterebbe di messaggi espliciti diffusi nelle reti web delle comunità islamiche che avrebbero già coinvolto migliaia di utenti e che farebbero rifermento alle iniziative messe in campo dalla prima cittadina della Città dei cantieri, scontratasi ripetutamente con la numerosa realtà islamica cittadina. L’allarme maggiore riguarderebbe gli avvertimenti e le intimidazioni arrivati direttamente sul cellulare del sindaco, che conterrebbero anche immagini di violenza. Inoltre conterrebero affermazioni sconcertanti tipo “Allah, l'unico e solo Dio. Buono o cattivo, giusto o sbagliato. Allah sceglierà la giusta punizione per la persona responsabile. Allah si arrabbierà con te. Oggi o domani? Morte? Si, l'angelo della morte riporta l'anima ad Allah”. Intanto è giunta la solidarietà del senatore e segretario della Lega Fvg, Marco Dreosto: "da parte mia e di tutta la Lega del Friuli Venezia Giulia, voglio esprimere la massima solidarietà a un sindaco coraggioso e con la schiena dritta, sicuro che questi tentativi di intimidirla non la faranno arretrare nemmeno di un passo nella sua battaglia contro l’Islam radicale e a favore della legalità. Spiace constatare un silenzio assordante e la totale assenza di solidarietà dalla sinistra nei confronti di un sindaco della Repubblica italiana minacciato da fondamentalisti islamici”.