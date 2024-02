"I soldi o uccidiamo te e la tua famiglia", in manette due quarantenni

TRIESTE - Due stranieri sulla quarantina e di origine balcanica sono finiti in carcere per aver minacciato di morte e tentato di estorcere ad un imprenditore edile operante sul territorio triestino decine di migliaia di euro. I due sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo investigativo nella prima serata di lunedì 22 gennaio. ll fermo è scattato in piazza Garibaldi dove, grazie alla strategia messa in campo dai militari dell'Arma dopo la denuncia sporta dall'imprenditore, era stato organizzato lo scambio di 23mila euro in contanti. La cifra richiesta inizialmente era però di gran lunga più alta, ovvero 50mila euro.

Le minacce di morte

Il professionista nel campo dell'edilizia (titolare di una ditta con 20 dipendenti) aveva informato i carabinieri immediatamente dopo il primo contatto avuto con uno dei due malviventi. "Sono l'intermediario di una banda, ma sono persone molto pericolose, ti conviene darci i soldi", questo il senso delle parole utilizzate durante il tentativo di estorsione. Secondo quanto si apprende, tra l'imprenditore e il finto intermediario c'erano stati dei contatti pregressi, per cui il criminale possedeva il numero di cellulare della vittima. Sul suo smartphone iniziano quindi a comparire "pesanti messaggi minatori, con foto dei propri familiari e l'immagine di una bomba molotov".

Lo scambio in piazza Garibaldi

Dopo la denuncia sono scattate le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Antonio Tripani e condotte dall'Arma. L'intermediario è stato intercettato più volte, ma la vera svolta si è materializzata grazie al temporeggiamento sulla consegna dei soldi. L'imprenditore chiede di ridurre la cifra, ma alla richiesta le minacce si fanno sempre più serie e preoccupanti. Nei giorni successivi si arriva alla cifra finale e si organizza lo scambio. La location è piazza Garibaldi. La vittima si presenta con un plico voluminoso (i soldi all'interno sono falsi), mentre ai quattro lati della piazza sono appostati i carabinieri in borghese. Quando avviene lo scambio, i militari piombano addosso al sedicente intermediario, arrestandolo.

Le indagini vanno avanti

Una volta condotto in caserma, all'uomo viene controllato il telefono cellulare dove compaiono i messaggi che lui stesso aveva scambiato con il complice. Poco dopo viene arrestata anche la seconda persona che, nel frattempo, aveva tempestato di chiamate la vittima per conoscere l'esito dello scambio. I carabinieri sono al lavoro per individuare eventuali ulteriori complici della faccenda.