"Va preso e ammazz@to", l'attacco al ministro Speranza da parte di un Monfalconese

"Va preso e ammazz@to. Punto" questo il giudizio che un utente Facebook (tale Sergio Marini, di Monfalcone), rivolge al ministro della sanità Roberto Speranza. Lo segnala il segretario regionale di Articolo Uno Mauro Cedarmas sul suo profilo:

"Il post comparso recentemente sulla pagina del "signor" M.S. è di gratuita violenza e non trova spiegazioni se non in un odio viscerale e cieco. Non entro nel merito delle qualità morali ed etiche del soggetto che si è permesso di esprimere un tale pensiero ma è enorme la difficoltà nel comprendere che questa persona è persona pubblica. La libertà di pensiero è lecita ma l'incitamento alla violenza ed all'assassinio esula da tale libertà. Mi auguro che le frequentazioni di questo signore e le sponsorizzazioni importanti di cui gode (il post è corredato di foto che ritraggono Marini con vari esponenti del centrodestra regionale, ndr) prendano le dovute e doverose distanze da quanto comparso sui social a sua firma.

Purtroppo la degenerazione del linguaggio politico sta assumendo connotazioni sempre meno tollerabili, fake news e violente esternazioni stanno sostituendo il pensiero ed il buon senso, è il momento di dare un freno a tutto questo".

Mauro Cedarmas