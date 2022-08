Senzatetto minaccia i residenti: "Abbiamo il terrore di uscire di casa"

Da febbraio vive nel giardino comunale di via Molino a Vapore e, da quella che è diventata ormai la sua casa, minaccia, urla e aggredisce passanti e residenti rendendo loro la vita impossibile. L'uomo che da circa sette mesi sta tenendo sotto assedio la zona di via Corridoni e via Toti, è, secondo le testimonianze, un kosovaro trentenne. Su di lui pende un foglio di via ma sembra non sia abbastanza per risolvere la questione. Nonostante i numerosi interventi della Polizia e dei Carabinieri, le denunce e le chiamate ai Servizi sociali, la situazione non è cambiata.

"Abbiamo il terrore di uscire - spiega uno dei residenti -. Di notte suona i campanelli e ci minaccia di morte. Lo fa anche quando ci affacciamo alle finestre o stendiamo il bucato. Ci accusa di avergli rubato la casa". L'uomo, dopo numerosi tentativi, è anche riuscito ad entrare in uno stabile della zona: "Ha tirato dei pugni a tutte le porte delle abitazioni del palazzo".

Oltre alle urla e minacce, da febbraio ci sono state anche alcune aggressioni: "Una volta ha aggredito un Carabiniere - racconta il residente -. L'hanno tenuto dentro per due notti, poi l'hanno lasciato andare. Domenica, invece, ha preso di mira due turisti. Fortunatamente sono riusciti a fuggire". "Le forze dell'ordine dicono di non poter fare nulla - aggiunge - Abbiamo anche denunciato, ma hanno le mani legate". "Il Comune ci aveva garantito un intervento. Purtroppo ad oggi, non abbiamo ancora visto nulla" ha concluso.