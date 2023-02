Ancora minacce per Riccardi, rafforzata la sorveglianza

Ancora minacce per l'assessore alla Salute Riccardo Riccardi. Il vicegovernatore è stato oggetto di una serie di miacce via social legate al movimento no vax. Lo ha riportato il Tgr Rai Fvg. Non è la prima volte che l'esponente politico viene preso di mira da esponenti no vax, per questo la Prefettura di Udine ha deciso di intesificare la vigilanza per garantire la sua sicurezza personale, che verrà pertanto innalzata dal livello minimo a uno superiore.