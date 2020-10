Minacce a Zanin, la solidarietà del Pd

"Gli attacchi al Presidente del Consiglio ed alla sua famiglia sono atti vigliacchi, stupidi e pieni di ignoranza". Questo il commento del segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli sulle frasi ingiuriose indirizzate al presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. "Il rispetto delle Istituzioni significa accettare diversità di opinioni, significa accettare confronti anche aspri ma che mai devono diventare attacchi alla persona ed alla sua vita privata". "Il Partito Democratico - conclude - esprime tutta la sua solidarietà al Presidente Zanin e condanna, come sempre fatto, qualsiasi atto offensivo, minaccioso e denigratorio che non può che esser commesso da chi non conosce i fondamenti della democrazia e le regole di una Comunità civile".

