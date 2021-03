Minaccia di buttarsi giù dal primo piano: 21enne salva la vita alla vicina di casa

E' successo in via Lorenzetti. Il giovane, appena rientrato a casa dal lavoro, si è arrampicato sulla grondaia ed ha salvato la donna.

In certe situazioni ci vogliono pochissimi secondi per diventare eroi. Lo è sicuramente diventato il 21enne Luca Russo, un giovane corriere Sda di origine campana, che nella serata di lunedì ha salvato la vita alla vicina di casa 65enne che minacciava di buttarsi giù dalla finestra della sua abitazione, posta al primo piano di via Lorenzetti. Lo ha riportato Il Piccolo.

Sul posto era già intervenuta la Polizia ma il giovane, appena rientrato a casa al lavoro, ha sentito le urla e non ha esitato. Dopo essere sceso in strada, si è arrampicato sulla grondaia, riuscendo a far rientrare la donna. Quando anche il 21enne è entrato nell'abitazione, la signora lo ha prima colpito con una stampella e poi ha preso un coltello. Il giovane fortunatamente è riuscito a difendersi usando la stessa stampella. Nel mentre è arrivata in casa anche la Polizia, che ha riportato la calma.