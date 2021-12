Minaccia una donna, poi nasconde un coltello nei cespugli: denunciato

Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato un triestino del 1966 per minacce e per il possesso ingiustificato di un coltello.

Aveva minacciato una donna in via Marchesetti e la sua condotta è stata segnalata da un passante alla sala operativa della Questura per il tramite del Numero Unico d’Emergenza 112. Sul posto si è recata prontamente una Volante.

Alla vista degli operatori l’uomo si è liberato del coltello cercando di nasconderlo in un cespuglio. Accompagnato in Ufficio, dopo le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.