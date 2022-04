Far West in Ponterosso: minacciano i passanti con una mazza da baseball

Minacciano i passanti con una mazza da baseball per farsi dare dei soldi, poi vengono intercettati dalla Polizia. Come riportato dal Piccolo, lo sconcertante episodio è avvenuto in via Rossini nella mezzanotte tra il 25 e il 26 aprile. I tre, di nazionalità italiana, avevano anche un cane, che veniva aizzato ad assumere un comportamento minaccioso. La segnalazione è arrivata da alcuni residenti che hanno visto la scena. Le volanti sono accorse sul posto identificando i tre e trovando anche la mazza tra le fioriere nelle vicinanze. Le persone sono state quindi accompagnate in Questura.