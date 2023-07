Minaccia di farla finita, operatore del 118 la salva

TRIESTE - Un operatore sanitario del 118 ha salvato una donna di mezza età che nella tarda mattinata di oggi ha tentato di togliersi la vita. L’episodio è avvenuto nella zona dell’ospedale Maggiore di Trieste. L’allarme è stato lanciato dai famigliari e sul posto sono giunti i vigili del fuoco, l’automedica e ambulanza del 118 e tre equipaggi della Squadra volante della questura giuliana. L’intervento è stato particolarmente complesso e ha impegnato i soccorsi per oltre un’ora. La trattativa è stata molto lunga e alla fine, dopo averla avvicinata, l’operatore del 118 è salito sul tetto – dove si trovava la donna – ed è riuscito a immobilizzarla, evitando così il peggio. La donna è stata trasportata all’ospedale di Cattinara in codice giallo.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.