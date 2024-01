Minaccia di farla finita da un'impalcatura, ventenne salvata dalla polizia

TRIESTE - Un agente di polizia in servizio presso la questura giuliana ha salvato una giovane che nel pomeriggio di oggi 22 gennaio minacciava di farla finita, gettandosi da una impalcatura. L'episodio è avvenuto in via Gambini, a Trieste. Sul posto sono giunti, oltre al personale di polizia, anche i sanitari del 118 che hanno stabilizzato la giovane, e i vigili del fuoco. La giovane donna è stata trasportata all'ospedale Maggiore.