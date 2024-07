Tenta due volte il suicidio in un mese, l'appello: "Aiutatemi a non farlo più"

TRIESTE - "Ho bisogno di essere seguito maggiormente, questo mese ho tentato due volte di farla finita, ma oltre a dirmi di prendere la terapia o di andare a fare dei colloqui, il Centro di salute mentale non fa". A lanciare l'appello è Lorenzo (nome di fantasia), triestino poco più che ventenne che vive una condizione psicologica difficile e che ha chiesto di condividere per evitare "che si arrivi alla tragedia" e per "dare voce alle tante persone che stanno male in questa città". Abbiamo scelto di pubblicare la sua testimonianza per dare un messaggio di speranza, pur sapendo che la questione dei suicidi è drammaticamente delicata anche dal punto di vista della pubblicazione giornalistica. La storia che pubblichiamo non ha riferimenti precisi - per evitare l'identificazione -, ma TriestePrima ha avuto accesso ai documenti che attestano la vicenda del giovane.

L'episodio di ieri

Lorenzo ha avuto un passato difficile. Poi le cose sembravano migliorate, ma nella giornata di ieri 19 luglio alcuni fantasmi si ripresentano. Per Lorenzo è la goccia che fa traboccare il vaso. Esce dalla porta e si dirige verso uno dei piani alti del condominio. Sul posto intervengono i carabinieri, che lo seguono e grazie ad un intervento tempestivo evitano il peggio. "E' stato chiamato il 118 e mi hanno portato al pronto soccorso a Cattinara". E' da qui in poi che per il giovane le cose non vanno come vorrebbe. Dopo circa tre ore viene dimesso e inviato al Centro di salute mentale di Domio.

"E' come se nulla fosse successo"

"Durante il colloquio di valutazione psichiatrica - così Lorenzo - mi hanno detto che non possono fare niente per aiutarmi. Mi hanno detto di avere più regolarità con la terapia che assumo e che al massimo mi possono concedere qualche colloquio ogni tanto o la richiesta di andare ogni giorno al Csm a prendere i farmaci di cui ho bisogno. Mi hanno rispedito a casa senza avere nessun sostegno psichiatrico post dimissione. Quindi è come se nulla fosse successo". Il giovane è quindi a casa, ma sente il bisogno di essere seguito in maniera diversa, con più attenzioni da parte del servizio. Si sente abbandonato, come tanti che combattono con una condizione psicologica complicata.

"Le malattie mentali sono dei tabù"

"Sono depresso - continua - e vorrei essere aiutato dal servizio pubblico. Non si può far finta di niente, aspettando che avvengano le tragedie". Ad inizio luglio il primo tentativo, con il pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara che contatta il Centro di salute mentale di Domio. Poi l'episodio di ieri. Dalla testimonianza di Lorenzo (messa a verbale) emergono i "diverbi con personale della struttura" e che, in riferimento al primo contatto avuto all'inizio del mese, il giovane non avrebbe avuto "alcun beneficio" dal ricovero. "E' come se il mio appello di inizio mese sia rimasto inascoltato" racconta. Contattato telefonicamente da chi scrive, Lorenzo mostra lucidità nel raccontare la sua storia. "Le malattie mentali sembrano dei tabù in Italia - conclude così il suo appello - e non è giusto che un giovane debba arrivare al punto di suicidarsi perché il servizio sanitario non vuole prendersi le proprie responsabilità e aiutare i più fragili come si deve per farli uscire da questo tunnel".

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.