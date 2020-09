La ministra Bonetti arriva a Trieste: "Città maestra di umanità"

Nell’ambito di una serie di incontri istituzionali organizzati dall’Università degli Studi di Trieste, la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, professoressa Elena Bonetti, parteciperà domani venerdì 4 settembre alle ore 17.30, presso la stazione Rogers, ad un incontro pubblico moderato dal direttore de Il Piccolo, dott. Enrico Grazioli. In mattinata la ministra incontrerà anche la stampa cittadina per illustrare un report sulle violenze di genere durante il lockdown.

"L'incontro con la comunità triestina è un'occasione che attendo con entusiasmo", commenta la Ministra -. Tengo in particolar modo a conoscere le realtà educative della città, un patrimonio di umanità fatto di ricchezza e valorizzazione dell'incontro tra esperienze, popoli, storie, visioni del mondo. Verrò a Trieste con il desiderio di stare alla scuola di questa straordinaria città maestra di umanità e di poterne mutuare lo spirito di una comunità che sa dialogare e connettere, una comunità che vive".

Per partecipare all’incontro è necessario inviare una mail a trieste@italiaviva.it, la richiesta varrà anche come prenotazione del posto a sedere; in ogni caso, si potrà seguire la diretta streaming sulla pagina facebook di Italia Viva Trieste.

Accanto agli impegni istituzionali, la Ministra visiterà in mattinata due strutture di asili nido inter aziendale della Cooperativa Arca e il Centro Veritas dei padri gesuiti, mentre nel primo pomeriggio sarà alla Scuola e al Museo della Comunità Ebraica, per poi visitare il centro della Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin e assistere alle 21 allo spettacolo “ Le eccellenti” al teatro stabile Il Rossetti. Nella giornata è previsto anche un incontro con i responsabili provinciali e regionali della FISM, per fare il punto sui finanziamenti nazionali in arrivo e sulle necessità delle scuole paritarie in regione.