Il ministro della difesa Guerini a Trieste: “Da Pnnr importanti risorse per il settore marittimo”

Presenti anche la deputata Debora Serracchiani e i senatori Tatjana Rojc e Tommaso Nannicini, il quale ha da poco presentato in Senato la risoluzione, per riconoscere l'extradoganalità del Porto di Trieste

Il ministro della difesa Guerini si trovava ieri a Trieste per presenziare all'inaugurazione della seconda edizione della giornata del mare dal titolo "Medioceano la terra vista dal mare", organizzata da Limes in Molo IV. Dopo l'intervento il ministro si è recato nella sede della lista Punto Franco per dare il suo sostegno al candidato sindaco Francesco Russo. Presenti anche la deputata Debora Serracchiani e i senatori Tatjana Rojc e Tommaso Nannicini, il quale ha da poco presentato in Senato la risoluzione, appoggiata dal Governo, per riconoscere l'extradoganalità territoriale del Porto di Trieste. Risoluzione che il ministro Guerini ha definito "un buon punto di partenza", parlando di "importanti risorse nel Pnnr per il settore marittimo".

"Quando parliamo di difesa europea - ha inoltre dichiarato il ministro in occasione dell'incontro in Molo IV - parliamo di analisi condivisa della minaccia, di costruzione di basi tecnologiche e industriali, capacità militari e volontà di impiegarle in un'agenda politica chiara". Sono "punti che determinano un salto politico fondamentale" che "l'Europa è chiamata a fare".