Il ministro Piantedosi visita la Risiera: "Cuore pieno di emozione in un luogo di tragedie"

Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha visitato questo pomeriggio la Risiera di San Sabba, nell'ambito delle iniziative relative al convegno '1938-1945 La persecuzione degli Ebrei in Italia e a Trieste. Documenti di storia', avvenuto questa mattina in Prefettura. Presenti anche il sindaco Roberto Dipiazza, l’assessore alla Cultura Giorgio Rossi, la curatrice della Risiera Anna Krekic, il prefetto di Trieste Pietro Signoriello, l’ambasciatore d’Israele in Italia Alon Bar, l’assessore regionale Pierpaolo Roberti, il vicesindaco Serena Tonel e i rappresentanti della Comunità ebraica.

Al termine della visita il ministro Piantedosi ha firmato anche il libro d’onore della Risiera scrivendo la seguente dedica: “Con il cuore pieno dell’emozione di aver respirato l’aria di un luogo della storia dell’uomo e delle sue tragedie, tenuto vivo dall’orgoglio e dalle passioni di una Comunità straordinaria, giustamente orgogliosa della sua importanza e del suo destino”.

Così l'assessore Roberti: "La visita del ministro Piantedosi alla risiera di San Sabba, a Trieste, a pochi giorni dalle celebrazioni per il Giorno della Memoria, conferma l'attenzione posta dal Governo alla nostra città e al Friuli Venezia Giulia. L'introduzione delle leggi razziali, annunciate proprio a Trieste da Mussolini, e la Shoah rappresentano una delle pagine più cupe della storia del nostro Paese e dell'intera Europa".