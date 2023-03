Il ministro Sangiuliano: "Coltivare memoria Foibe diventi l'essenza dell'essere italiani"

“Noi abbiamo il dovere di coltivare la memoria della tragedia dell’esodo e delle foibe. Credo che questo debba diventare l’essenza dell’essere italiani, come di altre importanti pagine storiche”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in visita al Magazzino 26 del Porto Vecchio, dove sono conservate le masserizie degli esuli istriani e dalmati. “Un luogo che mi tocca il cuore” ha detto il ministro, che ha poi lasciato una dedica sul libro dei ricordi: “L’identità della nazione italiana ha in questo sito un pilastro imprescindibile”.

Il sindaco Roberto Dipiazza ha poi guidato il ministro in un sopralluogo nei cantieri intorno al Magazzino 26, in cui sono in parte confluiti i 50 milioni di finanziamento da parte dello stesso Ministero della Cultura. In particolare, 33 milioni saranno dedicati al progetto dell’architetto Consuegra per il Magazzino 26 e altri alla già avviata urbanizzazione della zona.

“E’ in atto un grande progetto di risanamento urbanistico ambientale - ha dichiarato Sangiuliano - in cui il ministero della Cultura dà e darà anche in futuro il suo contributo. Un progetto importante che ricalca esperienze già realizzate in altre grandi capitali europee affinché Trieste possa essere una capitale metaforica della Mitteleuropa”.