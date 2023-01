Il bambino conteso non andrà in comunità: disposto affido condiviso ma resterà con la mamma

Nuova svolta giudiziaria nel caso del bambino di sette anni conteso tra i genitori e per il quale, nel dicembre del 2020, era stato disposto il temporaneo collocamento in una casa famiglia, con allontanamento immediato dalla madre. La Corte d Appello, presieduta dal giudice Giuseppe De Rosa, ha ora disposto l'affido condiviso tra i due genitori, con collocamento presso la madre. Le visite tra padre e figlio avverranno alla presenza degli assistenti sociali.

L’antefatto

Il minore manifestava atteggiamenti oppositivi verso le visite col padre e una consulenza tecnica sosteneva che ci fosse un'influenza materna alla base di questi comportamenti. Il Tribunale di Trieste aveva così disposto il collocamento in una casa famiglia per il bambino, che fino a quel momento aveva sempre vissuto con la madre e il fratello maggiore. A quel punto la donna e il suo avvocato Giovanna Augusta de’Manzano avevano fatto ricorso in appello con istanza di sospensiva, subito accolta. Stando a quanto si apprende, la madre sarebbe rimasta per circa un mese chiusa in casa con il figlio, per impedire il prelievo disposto dal Tribunale. Dopo la sospensione del provvedimento di primo grado la Corte d’Appello ha dato nuovo incarico ai servizi sociali del Comune di avviare un percorso di viste padre-figlio, disponendo una seconda consulenza tecnica d’ufficio, la quale confermava il collocamento in comunità come soluzione percorribile. La Corte d’Appello ha tuttavia deciso altrimenti e si è discostata dalle soluzioni proposte dai consulenti tecnici. Ora il padre e il suo legale, l’avvocato Maria Pia Maier, stanno valutando il ricorso in Cassazione.

Il parere degli avvocati

L’avvocato Maier commenta così il provvedimento: “posso solo esprimere amarezza e sorpresa. La Corte ha disatteso le valutazioni di ben due consulenze tecniche d’ufficio (da loro nominate e scelti) che hanno ben chiarito quale sarebbe stata la strada da intraprendere, segnalando il grave rischio per lo sviluppo e la salute psichica del minore”.

“La Corte - continua il legale - non ha neppure stigmatizzato, nel suo provvedimento, i comportamenti della madre emersi dal lungo lavoro di indagine degli esperti. Ricordo solo che tre Giudici del Tribunale avevano già deciso l’allontanamento del minore dalla madre, ritenendo unico rimedio possibile ed indispensabile, e ciò senza che l’allontanamento fosse stato neppure richiesto dal padre".

L’avvocato de’Manzano, che difende la donna, sostiene invece che: “La decisione della Corte rimette il minore al centro del discorso giuridico, tutelando i suoi primari interessi. Alcuni genitori hanno una forza e una tenacia che nasce dall'amore per il proprio figlio e che definire soprannaturali è dir poco: la mia assistita ne è un esempio”.