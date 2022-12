Beccato in sella a motorino rubato, scappa e aggredisce un poliziotto: denunciato minore

TRIESTE - Si scaglia contro un agente di polizia dopo aver forzato un posto di blocco ed aver tentato la fuga. Era rubato il motociclo a bordo del quale un minorenne di origini italiane è stato fermato lo scorso 26 novembre dal personale del Commissariato di Muggia. Il giovane è stato denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. "Il minore - si legge -, per sottrarsi al controllo, metteva in atto delle pericolose manovre di guida dandosi alla fuga". La fuga, iniziata in via Flavia, si è conclusa in via del Carpineto, nel rione di Valmaura. Qui, non appena raggiunto dalla polizia, il minorenne "ingaggiava una collutazione" con un agente. Il motociclo è stato restituito alla legittima proprietaria mentre il giovane veniva deferito alla locale Procura della Repubblica per i Minorenni.