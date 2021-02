Senza biglietto sul bus si dichiara minorenne e dà un nome falso: denunciato

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha denunciato per false dichiarazioni sulla propria identità un cittadino serbo del 2002. È stato sorpreso dalle Guardie giurate particolari a bordo di un bus della linea 29 privo del titolo di viaggio e ha dichiarato – per la redazione del verbale di accertamento dell’infrazione – altre generalità e di essere minorenne. Gli operatori sono scesi col ragazzo in via Bernini e hanno informato la sala operativa della Questura per il tramite del 112. Sul posto si è recato prontamente il personale della Squadra Volante che lo ha invitato a fornire le proprie generalità, difformi da quelle fornite in precedenza. Per questo motivo è stato deferito alla locale Procura della Repubblica.