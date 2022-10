Minorenne rapinato in piazza Goldoni: ecco com'è andata

Dopo la rapina avvenuta nella serata del 20 ottobre in piazza Goldoni, la Polizia di Stato riporta i dettagli della vicenda che ha visto un 19enne aggredire e rapinare un 16enne. Il 19enne, di nazionalità egiziana, è stato arrestato per rapina e lesioni a danno del 16enne, di origine tunisina. La pattuglia della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di San Sabba, coadiuvata da una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine di Padova e a seguito alla segnalazione dell’aggressione avvenuta poco prima, ha bloccato il soggetto all’angolo fra le vie Santa Caterina e Corso Italia.

Dalle deposizioni raccolte da testimoni e dalla vittima si è appreso che il cittadino egiziano lo aveva poco prima ripetutamente colpito: prima in Piazza Goldoni, poi all’interno di un bar della zona ove il ragazzo aveva cercato riparo, poi nuovamente in Piazza, sottraendogli durante l’aggressione il telefono cellulare, restituitogli solo in un secondo tempo da un altro soggetto compagno dell’autore del fatto che aveva assistito passivamente alla scena. Il ragazzo tunisino è stato trasportato quindi presso il locale nosocomio per le cure del caso. Il cittadino egiziano è stato invece tradotto presso la locale casa Circondariale di via Coroneo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.