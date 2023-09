Minorenne violentata in piazza Vittorio Veneto: indagini in corso

TRIESTE - Una minorenne sarebbe stata violentata nella tarda serata di ieri, 31 agosto. E' successo intorno alle 23 e 30 in piazza Vittorio Veneto. Stando alle prime indiscrezioni, la giovane sarebbe stata avvicinata dall'aggressore e portata in un sottopassaggio con la forza. Lontano da occhi indiscreti, l'uomo avrebbe quindi abusato della minorenne. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasportato la vittima in ospedale, e la polizia di Stato. Indagini in corso.