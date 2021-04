Minorenni "beccati" a San Giusto con la marijuana in tasca: denunciati

Un gruppetto di ragazzi, quasi tutti minorenni, sono stati identificati dalla Polizia locale in un parco giochi: avevano addosso oltre sei grammi di marijuana. La scorsa settimana una pattuglia della Polizia Locale (Nucleo interventi speciali) si trovava sul colle di San Giusto per una normale attività di controllo del territorio. Presso un'area destinata ai bambini, gli agento hanno scorto alcuni ragazzi troppo cresciuti per usufruire di quei giochi: all'avvicinarsi della pattuglia, il gruppo si è alzato di scatto con l'intento di allontanarsi; in particolare uno di essi gettava frettolosamente a terra qualcosa, come per liberarsene.

Gli operatori a quel punto hanno deciso di identificarli (un maggiorenne e 4 minorenni) e - in forza della norma sugli stupefacenti - di procedere all'ispezione del ragazzo che aveva manifestato il comportamento più sospetto nel tentativo di allontanarsi. Gli hanno trovato infatti, in una tasca della giacca, un involucro di cellophane con quasi un grammo di marijuana. A quel punto, vista la piega che stava prendendo la situazione, un altro ragazzo del gruppo – anch'egli minorenne – ha iniziato a manifestare un certo nervosismo.

Gli Agenti hannoa ccompagnato perciò entrambi alla Caserma di via Revoltella dove avrebbero convocato i genitori e definite le pratiche del caso; lì, dall'ispezione del secondo ragazzo,è emerso il possesso di 5,6 grammi di marijuana, ben nascosta nei suoi indumenti. I due adolescenti sono stati infine affidati ai rispettivi genitori dopo la contestazione del verbale di violazione (amministrativa). Sotto sequestro la marijuana.