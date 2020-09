Vertice Lamorgese e minori stranieri, la delusione di Grilli: "Nessuna risposta"

“Il vertice è stato una delusione totale, sinceramente mi sarei aspettato delle azioni più concrete ed invece non abbiamo ricevuto alcuna risposta”. Il titolare dell’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Trieste, Carlo Grilli, non nasconde una certa amarezza per l’esito della riunione sui migranti che si è tenuta oggi 8 settembre in Prefettura alla presenza del ministro degli Interni, Luciana Lamorgese e che ha toccato, oltre al problema della Rotta balcanica, anche il conseguente tema dei minori non accompagnati.

"Dispendio di forze ed energie"

Le 25 comunità triestine al momento ospitano all’incirca 400 minori, in un fenomeno che presuppone, come l’ha definito lo stesso Grilli, “un dispendio di forze ed energie non da poco”. Per questo, assieme al primo cittadino, l’amministrazione ha avanzato delle richieste al Viminale basate su due lassi temporali diversi e che contemplano in un primo momento “l’utilizzo delle caserme e la redistribuzione sul territorio nazionale” mentre in una seconda fase “normative nuove che affrontino il problema in maniera sostanziale e non come accade oggi”.

Nessuna risposta

“Di buono c’è che finalmente siamo stati convocati e che il governo nazionale abbia raccolto le sollecitazioni espresse dai sindaci e dalla stessa giunta regionale” ha continuato il titolare dei Servizi Sociali. “Nell’immediato va fatto un tentativo per bloccare le entrate e su questo siamo stati tutti abbastanza allineati. Rimane tuttavia la delusione per l’arrivo del ministro che non ha portato con sé alcuna proposta concreta, se non quella dell’annuncio di voler mandare nuove forze alla frontiera. Una risposta chiara – ha concluso Grilli – al momento non c’è”.