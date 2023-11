Centro per minori di piazza Carlo Alberto, polizia sul posto nove volte da agosto

TRIESTE - All'interno della struttura che in piazza Carlo Alberto 11 ospita una comunità per minori non accompagnati la polizia di Stato è intervenuta sei volte in quattro mesi. Le segnalazioni delle liti e degli episodi violenti sono approdate sul tavolo della procura dei minorenni. Le forze dell'ordine erano stata chiamate per sedare episodi violenti scoppiati dentro l'edificio. La comunità è gestita dalla cooperativa Aedis di Pasian di Prato. Nella giornata di ieri era stata la stessa cooperativa a sostenere (link a questo articolo) come nel passato erano stati chiesti, ed ottenuti, alcuni trasferimenti di giovani ospitati in struttura. Scendendo nel dettaglio, gli interventi sono stati due ad agosto (rispettivamente nei primi e verso gli ultimi giorni del mese), tre volte nel mese di settembre, due volte all'inizio di ottobre e una volta nei primi giorni di novembre. Tecnicamente, negli ultimi quattro mesi, la media di un intervento ogni 13 giorni.