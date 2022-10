Banca Intesa e Civiform per i minori rifugiati: ecco il progetto "Una casa ovunque sei"

TRIESTE - L'obiettivo è quello di dare accoglienza ad almeno 150 minori non accompagnati entro il primo anno dall'avvio dell'operazione. Si chiama “Una casa ovunque vai” ed è il nuovo progetto di Civiform sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula e in collaborazione con Fondazione CESVI. L'idea è aiutare i ragazzi rifugiati ospitati a Trieste nella comunità maschile del Villaggio del Fanciullo, ad Opicina, o in comunità limitrofe. Almeno venti gli operatori delle diverse comunità triestine che verranno coinvolti, come almeno 30 operatori provenienti da servizi sociali e sanitari, dalla mediazione fino al supporto legale.

"L’iniziativa - si legge - parte dalla convinzione che la casa sia infatti molto più di un luogo e che la sua realizzazione passi attraverso due parole chiave,vale a dire coinvolgimento e sostenibilità. Casa è un obiettivo raggiungibile insieme, valorizzando in prima persona i giovani come protagonisti degli spazi in cui si rispecchiano, di cui si prendono cura e che tutelano giorno dopo giorno. La sfida è offrire un percorso di integrazione adatto alla loro giovane età: un progetto di vita che sappia unire crescita umana, benessere psicofisico e integrazione socio-economica".

Oltre al centro documentale e allo spazio di condivisione, l'iniziativa guarda ad una raccolta fondi volta a "finanziare diversi interventi di ristrutturazione per ammodernare gli spazi comuni, per renderli a misura dei giovani ragazzi, ma anche per personalizzare con nuovi arredi le 24 camere così che diventino spazi propri, rassicuranti e positivi". Inoltre, nell'operazione si renderà necessario "ristrutturare i 12 bagni già presenti, allestire una sala riunioni ed accoglienza ad hoc per i visitatori esterni, operatori e assistenti sociali, dotata di un tavolo da riunioni con sedie e scaffalature per inserire materiale multilingue e materiale da condividere con gli operatori". Da ultimo, il progetto vuole organizzare "laboratori del riuso per i ragazzi i cui prodotti andranno ad arredare le villette e realizzare laboratori per la cura del verde circostante le villette all’interno del comprensorio".

“Ringraziamo sentitamente Intesa Sanpaolo e Fondazione CESVI per la grande opportunità che ci viene data”, afferma la Direttrice Generale di Civiform, Chiara Franceschini, che aggiunge “con il sostegno delle persone potremo rendere ancor più virtuoso il nostro modello di accoglienza, che vede i giovani migranti come una risorsa per il territorio. L’impegno per la loro crescita umana e professionale e il supporto e la formazione di chi li prende in carico”, continua la direttrice della cooperativa sociale, “è la vera via maestra per un’effettiva integrazione e per una governance del fenomeno che sia insieme sostenibile ed efficace per tutti i soggetti coinvolti.”

Il Programma Formula è progetto accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding per promuovere in tutto il territorio italiano dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. L’obiettivo, nello specifico, è raccogliere 100mila euro entro la fine di dicembre.