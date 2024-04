Minori stranieri e risse, il questore "bacchetta" le cooperative: "Più attenzione"

TRIESTE - Tra le maggiori preoccupazioni che la questura ha in questo momento nel capoluogo regionale c'è un fenomeno che va ben oltre alle classifiche sulla sicurezza che non di rado provocano il mal di pancia alle istituzioni. A mandare un messaggio forte e chiaro sulla gestione dei minori stranieri non accompagnati è stato il questore Pietro Ostuni, intervenuto questa mattina in occasione del 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. L'eco della raffica di risse e episodi violenti che si sono succeduti in città nell'ultimo periodo ha valicato i confini provinciali dell'informazione, ed anche per questo, il richiamo del numero uno di via del Teatro romano non è passato inosservato.

L'intervento del questore

"Spesso i protagonisti delle risse - così Ostuni - sono minori stranieri non accompagnati o minori italiani e stranieri di seconda generazione, non sempre seguiti dalle loro famiglie". L'affermazione non è espressione enfatizzata, bensì corredata da dati e statistiche che, forse per la prima volta da parte di una istituzione in prima linea per la gestione della sicurezza cittadina, devono portare necessariamente ad una riflessione. "Queste problematiche non possono essere risolte solo con interventi delle forze dell’ordine. Occorrono progettualità assistenziali e ritengo che sia necessaria molta più attenzione, in primis da parte delle cooperative che accolgono minori stranieri”.

Le parole del Sap

Un intervento che ha trovato condivisione tra le centinaia di persone presenti in platea alla stazione marittima (soprattutto personale di polizia), oltre che tra le fila del Sindacato autonomo di polizia. "Il questore ha fatto bene a richiamare l'attenzione sul fenomeno - così Lorenzo Tamaro, segretario provinciale -. Da tempo denunciamo la situazione venutasi a creare a causa anche di una gestione da parte delle stesse cooperative e di chi dice di lavorare bene nell'accoglienza, e che percepisce fondi, ma che sarebbe bene e giusto controllare e verificare. Oggi, a confermare la tesi che portiamo avanti da anni c'ha pensato anche il questore, per questo auspichiamo che vengano messi in campo maggiori controlli sulle strutture".