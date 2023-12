Miramare non si ferma più, acquisite le serre ex Sgaravatti

TRIESTE - Miramare mette le mani sulle serre ex Sgaravatti e amplia i suoi confini naturali con l'aggiunta di quattromila metri quadrati di terreni contigui al parco del castello. La firma davanti al notaio è avvenuta venerdì scorso, ma la notizia è stata ufficializzata solo nella giornata di oggi 18 dicembre attraverso un comunicato stampa. Il sostegno all'operazione l'ha fornito il ministero della Cultura che ha così permesso ai vertici della struttura di acquisire quello che per tantissimi anni era conosciuto come il vivaio Sgaravatti. Negli ultimi tempi l'area era di proprietà della Garden Service Miramare. Seicento i metri di serre che finiranno nella gestione del parco guidato dalla direttrice Andreina Contessa. "Questo investimento sul patrimonio immobiliare - così la Contessa - permette a Miramare di assicurare e garantire nel futuro la continuità paesaggistica del suo comprensorio e la sua congruità d'uso, ampliando ulteriormente il parco storico che ora congloberà un’area che prima era privata”. L’acquisizione definitiva avverrà nel gennaio del prossimo anno, a seguito dell'iscrizione della proprietà e dell'atto all'uffico tavolare.