Miramare, nuove opere nel parco: ecco il programma per il 2024

TRIESTE - Per il castello e il parco di Miramare sarà un 2024 di grandi incontri, nuove iniziative, restauri, mostre e importanti opere in diverse aree ed edifici del Parco storico. E' stato presentato ieri, 20 febbraio, il programma annuale delle attività del comprensorio, che ha battuto il record di accessi al parco, dove è stato registrato un numero di visitatori che ha superato anche le maggiori cifre del periodo pre-pandemico: 1.016.048 ingressi. Nel Museo ci sono stati 343.927 visitatori. La percentuale dei visitatori è aumentata del 23% nel Parco e del 35,26% nel Museo rispetto al 2022. Gli introiti incassati quest’anno da biglietteria, servizi aggiuntivi, canoni e royalties segnano un aumento del 32% rispetto al 2022. Come nel 2023, saranno potenziati accordi istituzionali - tra questi quello con l’IRCSS Burlo Garofalo, l’Università di Trieste, Sissa, ICTP, Fondazione CRTrieste, il Teatro Stabile Rossetti, PromoTurismoFVG e altre istituzioni del territorio – e ne saranno stretti altri, con un’attenzione particolare alle istituzioni scientifiche come Fondazione Internazionale Trieste e Institute for Fundamental Physics of the Universe (IFPU), per rendere ancora più completa l’offerta culturale. Resta fondamentale il sostegno della Fondazione CRTrieste e la collaborazione con il Corpo Forestale regionale.

Nuove opere

“Apriamo una stagione che sarà caratterizzata dall’avvio di importanti opere – ha detto alla conferenza stampa di presentazione del programma 2024 il direttore del Museo Andreina Contessa -. L’attenzione sarà puntata soprattutto sul Parco storico, con molte opere che coinvolgeranno aree diverse del giardino di Massimiliano. Potremo inaugurare le Serre Antiche, il nuovo Centro Accoglienza Visitatori e il nuovo Book-shop del Castelletto, i ruderi della Cappella di San Canciano. Ma sarà anche segnato dall’avvio dei grandi progetti di restauro dell’antica strada carrozzabile del Parco, e della rigenerazione botanica dell’area dietro il padiglione delle Scuderie finanziati dai fondi del PNRR, l’inizio dei progetti di risistemazione del Parterre del Castelletto, del restauro dello Chalet svizzero. La nuova sistemazione dei percorsi nella parte alta del Parco e nuovi pannelli tattili permetteranno una fruizione maggiore accessibilità dell’area a tutti i visitatori”.

Mostre

“Anche nel 2024 – ha continuato il Direttore – un ciclo di conferenze accompagnerà le Grandi mostre a Miramare. Fino a giugno, gli appuntamenti saranno centrati su tematiche scientifiche, in linea con il soggetto di Kosmos, il veliero della conoscenza allestita alle Scuderie del Castello di Miramare. In aprile è previsto l’arrivo del prezioso scettro di Carlotta a Miramare, mentre in autunno, grazie alla collaborazione con CoopCulture, il nuovo concessionario dei servizi aggiuntivi che si è insediato alla fine dello scorso anno, ci sarà un nuovo grande appuntamento espositivo che aprirà un programma di esibizioni pluriannuale”.

Spettacoli

Nel 2024, proseguendo una consuetudine ormai consolidata a Miramare, proseguiranno e saranno implementati anche gli spettacoli e i momenti di fruizione multisensoriale sia nel Museo sia nel Parco. Tutto il mese di luglio ci sarà la programmazione estiva con il Teatro Stabile Il Rossetti, rafforzata dalla collaborazione con il Teatro Verdi. Due appuntamenti musicali in collaborazione con il Conservatorio Tartini saranno realizzati entro giugno e collegati alla mostra Kosmos. Protagonista degli appuntamenti con il grande pubblico sarà anche la Società dei Concerti con alcune iniziative nella sala del Trono. “Il 2024 vedrà anche un ampliamento dell’offerta ai più giovani – ha proseguito il direttore -. Il programma delle iniziative sarà strutturato e ampio potendo contare anche sull’appoggio di diverse associazioni che si occupano di promuovere la lettura tra i bambini, che vengono ospitati in un contesto di bellezza e arte. I nuovi progetti che vedranno la luce nei prossimi mesi – ha aggiunto Contessa prima di entrare nel dettaglio delle proposte -, consentiranno ai visitatori del Parco storico e del Museo di trovare stimoli sempre diversi per godere di questo luogo incantevole e così amato che si mette così al servizio della comunità e delle sue varie componenti sociali”.