Miramare è il miglior museo d'Italia secondo Artribune

Miramare è "Il miglior museo italiano" secondo Artribune, la più significativa rivista culturale del paese. La speciale classifica stilata dalla rivista diretta da Massimiliano Tonelli, il Best of 2020, tutto il meglio dell’anno che si conclude, prende in esame artisti, curatori, musei, progetti, città, politica.

Le attività di Miramare

La redazione scrive che “nonostante la crisi dei musei e il lockdown, le attività del Castello di Miramare di Trieste non si sono fermate. Il Museo diretto da Andreina Contessa ha scelto la data simbolica del 2 giugno per ricominciare ad accogliere i visitatori. E i risultati non sono mancati: sono stati quasi 1700 infatti coloro che hanno scelto di trascorrere il giorno della Repubblica nel maniero a strapiombo sul mare costruito tra il 1856 e il 1860. Tante le attività programmate dal Museo per continuare a mantenere un rapporto vivo e costante con il proprio pubblico, tra queste anche la mostra dedicata all’importante artista triestino Marcello Dudovich e la possibilità offerta a tutti di continuare a frequentare il parco nel periodo successivo al Dpcm del 3 novembre”.

"Un pezzo di città"

Continua Artribune: “Miramare sta lavorando con impegno nel tentativo – nonostante la relativa lontananza dal centro – di diventare un pezzo di città, sfruttando anche le potenzialità enormi (e le identiche difficoltà) date dal suo grande parco. Si tratta di un caso esemplare di museo che è risorto grazie al coraggio dello Stato italiano nel dare maggiore autonomia gestionale alle grandi istituzioni culturali del paese. Un coraggio che deve essere ulteriormente rilanciato”.

Ma solo qualche settimana fa moltissimi siti avevano rilanciato la notizia che il Castello di Miramare era nella top twenty dei manieri più amati d’Europa. A stilare l’elenco dei castelli più affascinanti del Vecchio Continente ci aveva pensato il motore di ricerca per voli e hotel ‘JetCost’, che ha chiesto ai suoi utenti di scegliere quelli che loro trovano più affascinanti. Miramare è entrato nella classifica con soli altri due castelli in Italia e la notizia, appunto, aveva fatto il giro del web regalando a Miramare una grande visibilità.