Travellers' Choice di Tripadvisor: Miramare è tra le migliori attrazioni del mondo

Dopo il riconoscimento giunto alla fine del 2020 da Artribune, “la più significativa rivista culturale del paese”, che ha definito Miramare “il miglior museo italiano”, arriva un’altra importante gratificazione. TripAdvisor ha decretato che il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare fa parte del 10% delle migliori attrazioni del mondo e gli attribuisce il premio Travellers' Choice, un riconoscimento a chi offre “continuamente esperienze fantastiche ai viaggiatori di tutto il mondo”.

In quest'anno particolarmente difficile, il Museo si è “fatto notare offrendo ai viaggiatori un servizio ed esperienze eccellenti”, con recensioni e punteggi positivi assegnati da turisti e visitatori. “E’ un riconoscimento che ci sprona a fare meglio giorno dopo giorno e ci gratifica molto – commenta il Direttore del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare Andreina Contessa - perché riflette l’amore dei visitatori per il Castello e il Parco di Miramare, luoghi dallo straordinario valore artistico, storico e naturale dei quali ci prendiamo cura ogni giorno”. Tripadvisor è la piattaforma di viaggi più conosciuta, disponibile in 49 mercati e 28 lingue. Viaggiatori di tutto il mondo utilizzano il sito e l'app Tripadvisor per consultare oltre 878 milioni di recensioni e opinioni su 8,8 milioni di esperienze.

“Congratulazioni a tutti i vincitori dei Travellers' Choice Awards 2021 -, ha affermato Kanika Soni, Chief Commercial Officer di Tripadvisor -. So che lo scorso anno è stato estremamente impegnativo per le imprese turistiche. Ciò che mi ha colpito è il modo in cui le istituzioni si sono adattate a queste sfide, implementando nuove misure di pulizia, aggiungendo linee guida sul distanziamento sociale e utilizzando la tecnologia per dare priorità alla sicurezza degli ospiti. I Travellers' Choice Awards mettono in evidenza i luoghi che sono costantemente eccellenti, offrendo esperienze di qualità anche seguendo le mutevoli aspettative dei visitatori e nuovi modi di lavorare. Basato su un anno intero di recensioni da parte dei clienti, questo premio è dedicato all'ottimo servizio e all'esperienza fornita agli ospiti nel bel mezzo di una pandemia”