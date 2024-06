Miss Trieste 2024, tutto pronto per il casting

Riceviamo da Miss Trieste e pubblichiamo.

Sogni una carriera nel mondo della moda, del cinema o del teatro? Vuoi diventare un'icona di eleganza e femminilità? Non perdere l'occasione di iscriverti al prestigioso concorso di Miss Trieste 2024. Questo concorso non solo celebra la bellezza, ma offre anche un trampolino di lancio per il futuro delle partecipanti, aiutandole a realizzare i loro sogni professionali.

Tema del Concorso: "La lotta alla violenza"

Sempre sensibili a queste tematiche sociali, vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica in maniera spensierata, convinti che bisogna parlare per comprendere e riconoscere il problema. Con l'aiuto di professionisti del settore, affiancheremo le nostre candidate nel loro percorso di gara. La giuria sarà composta da esperti del cinema, della moda e del teatro, pronti a selezionare le migliori. Inoltre, avremo premi di grande valore per le vincitrici. Siamo orgogliosi di annunciare che la madrina di eccezione sarà Susanna Huckstep, ex Miss Trieste e Miss Italia 1984, che quest'anno festeggia 40 anni di carriera!

Dove

Mercoledì 3 luglio, dalle 16:30 alle 19:00 presso l'Hotel Milano, via Ghega 17, Trieste.

Come candidarsi

Ragazze di bella presenza

Età: 15 - 26 anni

Preferibilmente residenti a Trieste

Abbigliamento informale

SI tatuaggi anche visibili

SI piercing

Le minori devono essere accompagnate

Non sono richieste particolari esperienze. Il pre-casting prevede l'iscrizione delle candidate, uno shooting fotografico di rito e un breve colloquio informativo per capire le aspirazioni della candidata. Si prevede una durata di massimo 5 minuti a candidata. Le candidate idonee verranno contattate per la seconda fase del casting, in una data che verrà comunicata entro il mese di giugno.

Per ulteriori informazioni: info@miss-trieste.it, iscrizioni@miss-trieste.it