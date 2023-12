Mobilità sostenibile: nuovo protocollo tra Comune, Università e Trieste Trasporti

TRIESTE - Un nuovo protocollo è stato siglato ieri tra il Comune, l'Università e Trieste Trasporti, per attivare forme di collaborazioni in tema di mobilità sostenibile e Mobility Management. Il tutto è stato approvato con un a delibera della Giunta su proposta dell'assessore alle Politiche del Territorio Michele Babuder. Il protocollo apre la strada a una gestione della domanda di mobilità sempre più efficiente, con riguardo a scopi sociali, ambientali e di risparmio energetico, introducendo sistematicamente nel settore della mobilità metodi quantitativi di analisi per la valutazione dell'efficacia di servizi e misure proposte per una gestione sempre più integrata del trasporto pubblico locale e il decongestionamento del traffico. Presenti alla firma presenza il sindaco Roberto Dipiazza, il rettore dell'Università degli Studi di Trieste Roberto Di Lenarda e del presidente della Trieste Trasporti Maurizio Marzi Wildauer.

È stato siglato oggi (5 dicembre) alla presenza il sindaco Roberto Dipiazza, del rettore dell'Università degli Studi di Trieste, Roberto Di Lenarda e del presidente della Trieste Trasporti Maurizio Marzi Wildauer, un protocollo di intesa tra il Comune di Trieste, l'Università degli Studi di Trieste e Trieste Trasporti Spa allo scopo di attivare forme di collaborazione per lo sviluppo e la promozione di iniziative e attività congiunte in tema di mobilità sostenibile e Mobility Management. Tale protocollo è stato approvato con la deliberazione giuntale n. 585 del 28 novembre su proposta dell'assessore alle Politiche del Territorio Michele Babuder. Il sindaco Roberto Dipiazza ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra gli enti, “quando c'è i risultati si vedono”. Nei prossimi anni, ha aggiunto il Sindaco, svilupperemo tutto ciò che serve per migliorare la viabilità a Trieste risolvendo, anche grazie a questo protocollo, le problematiche ancora esistenti. Il rettore dell'Università degli Studi di Trieste, Roberto Di Lenarda ha aggiunto che il protocollo tende a migliorare la collaborazione tra gli enti nell'ambito della sostenibilità, della mobilità e nella condivisione di tutte le competenze di gestione dei trasporti.

Dal 2020 è obbligatorio anche per il Comune di Trieste adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente, finalizzato a ridurre l'uso del mezzo di trasporto privato individuale e decongestionare il traffico. I Comuni coinvolti devono istituire un Mobility manager d'azienda (con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione) e un Mobility manager d'area (avente funzione di coordinamento sul territorio di competenza dei vari Mobility manager aziendali). In tale contesto normativo, il protocollo proposto pone le basi per sviluppare, consolidare e promuovere iniziative congiunte in ambiti quali l'offerta di mobilità pubblica e servizi a essa collegati, analisi e valutazione di scenari di miglioramento dei servizi di trasporto collettivo riferiti alle esigenze dei diversi enti e aziende del territorio, implementazione e gestione delle banche dati riferiti alla mobilità sistematica, ricerca scientifica e molto altro. Referenti per le attività previste dal Protocollo sono l’ing. Paola Capon, Mobility Manager d’Azienda e di Area per il Comune di Trieste, il prof. ing. Giovanni Longo, Mobility Manager dell’Ateneo e l’ing. Giuseppe Zottis, direttore d’esercizio di Trieste Trasporti.