Prorogata fino al 30 giugno, in via Torino ritorna la mostra sulla Modiano

La mostra sui 150 anni della Modiano riapre al pubblico e viene prorogata fino al 30 giugno 2021. Le carte della celebre azienda triestina sono state messe in tavola ancora una volta e il gioco, fatto di colori, immagini e un segno grafico inconfondibile, può ricominciare. Ad un secolo e mezzo dalla sua fondazione, il marchio più noto dell’imprenditoria d’area veneto-giuliana viene celebrato nella mostra dal titolo “Il segno Modiano - 150 anni di arte e impresa”, curata dal dottor Piero Delbello per l’Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata ed allestita al piano terra del Museo Istriano, in via Torino 8.

La proroga è stata decisa anche e soprattutto per il grande successo di pubblico ottenuto nei mesi scorsi. All'interno dell'esposizione si trovano manifesti di grandi artisti giuliani e mitteleuropei, quali Orell, Sigon, Cambon, Lenhart, Berény, che si alternano alle intramontabili carte da gioco e alle numerose cartoline d’epoca. Inoltre, la mostra possiede ancora un asso nella manica, vale a dire “Gli infelici” di Vito Timmel, un quadro da molti considerato come il capolavoro dell’artista e che solo di recente è entrato a far parte dell’archivio storico dell’azienda Modiano.

"Ammirato da pochi prima della chiusura, dovuta all’emergenza sanitaria in corso - così la nota ufficiale -, è stato recentemente oggetto di studio nel volume 'Timmel. La magnifica inquietudine', curato proprio da Delbello per l’Istituto Regionale per la Cultura Istriana". La mostra è nuovamente visitabile dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 10.30-12.30 e 16.30-18.30.