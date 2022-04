Ha un malore mentre sale a Moggessa, soccorsa una 55enne di Staranzano

Questa mattina dopo le dieci una donna di 55 ann residente a Staranzano (Gorizia)i ha accusato un mancamento mentre saliva il sentiero che da Moggio Udinese conduce a Moggessa. Sul posto si sono recati quattro soccorritori della stazione del Soccorso alpino di Moggio (e allertata in un primo tempo anche la Guardia di Finanza), che quando l'hanno raggiunta hanno potuto verificare che la signora si era ripresa e riusciva a camminare in maniera autonoma. La signora aveva infatti compiuto uno sforzo eccessivo e aveva accusato un probabile calo di pressione. E' scesa camminando assieme ai soccorritori fino alla strada dove i sanitari dell'ambulanza l'hanno presa in esame.