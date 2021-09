Molesta i clienti in un bar sulle rive, poi resiste ai poliziotti: denunciato 29enne

È successo in un bar di Riva Grumula. L’uomo ha opposto resistenza agli operatori di Polizia dopo aver disturbato la clientela

Sabato mattina è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino marocchino del 1992. Il suo atteggiamento e comportamento molesto in un bar di riva Grumula ha fatto intervenire una Volante, che lo ha identificato. L’uomo ha opposto resistenza agli operatori. Inoltre Ieri sera, domenica 12 settembre, la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino rumeno del 1981 inottemperante a un Daspo urbano messo dal Questore.