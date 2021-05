Molesta ancora i clienti del supermercato ed esibisce i genitali: esibizionista recidivo sanzionato

Nuovamente sanzionato il 40enne che nei giorni scorsi si era denudato in Questura

Il 40enne rumeno che nei giorni scorsi aveva già dato spettacolo in Questura esibendo le sue parti intime, è stato nuovamente sanzionato dalla Polizia per atti contrari alla pubblica decenza. È successo ieri, 29 maggio. L'uomo ha infastidito ancora una volta i clienti di un supermercato in strada di Fiume e, all'arrivo della Volante, si è denudato e ha esibito i genitali.