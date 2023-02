Molesta una diciottenne sul bus, poi va in crisi epilettica: tensione in via dell'Istria

TRIESTE - Momenti di tensione nella serata di oggi 22 febbraio a bordo di un autobus di linea che viaggiava in direzione Valmaura. Il mezzo è stato fermato dallo stesso conducente all'angolo tra via Orsera e via dell'Istria dopo che un uomo di 43 anni è stato soccorso, a causa di una grave crisi epilettica, dai sanitari del 118. Poco prima, secondo quanto si apprende, lo stesso uomo avrebbe molestato una giovane di 18 anni. Stando ad una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, l'uomo (di nazionalità irachena) avrebbe iniziato a masturbarsi davanti alla giovane.

A quel punto la ragazza avrebbe iniziato ad urlare. Negli attimi concitati, l'uomo è rimasto vittima di una crisi epilettica che, molti viaggiatori hanno indicato come uno stratagemma per farla franca. In realtà, secondo fonti sanitarie, la manifestazione della crisi epilettica è stata reale, senza finzioni. L'uomo, poco prima dell'arrivo dei sanitari e dei carabinieri, avrebbe rischiato di essere "linciato" dalle persone presenti a bordo. Il quarantatreeenne è stato trasportato al pronto soccorso di Cattinara, così come la diciottenne. Sul posto anche personale della Trieste Trasporti.