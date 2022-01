Molesta i clienti di un supermercato: denunciato

Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per danneggiamento un 49enne triestino. Già noto alle forze dell’ordine, aveva assunto comportamenti molesti nei confronti dei clienti di un supermercato nei pressi dello Scalo Legnami. A seguito di alcune segnalazioni pervenute alla sala operativa della Questura per il tramite del Numero Unico d’Emergenza 112 sul posto si è recata una Volante. Alla vista degli agenti, l’uomo ha opposto resistenza al loro operato e a fatica è stato fatto salire a bordo dell'autovettura di servizio per essere portato in Ufficio per l’espletamento degli atti rito. Durante il tragitto ha danneggiato lo sportello posteriore del mezzo colpendolo con forti e violenti calci. Dopo le formalità di rito, il triestino è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.